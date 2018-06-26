    Порошенко подписал указ о создании антикоррупционного суда

    комментировать
    • Фото: Петро Порошенко / facebook.com
    Порошенко подписал указ о создании антикоррупционного суда

    Порошенко подписал указ о создании антикоррупционного суда

    Порошенко подписал указ о создании антикоррупционного суда
  • Фото: Петро Порошенко / facebook.com

    • Президент Украины подписал указ о создании Высшего антикоррупционного суда.

    Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ на встрече со студентами Института международных отношений университета имени Тараса Шевченко, передает ТАСС.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Я подписываю указ о запуске Высшего антикоррупционного суда».

    Напомним, на создании антикоррупционного суда на Украине настаивал МВФ; это было одним из условий для того, чтобы фонд продолжил кредитование Киева. Верховная рада одобрила закон 7 июня.

    Антикоррупционный суд должен расследовать уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, которые были совершены должностными лицами, и ущерб от которых составит более 32 тысяч долларов. Суд должен быть сформирован в течение года.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru