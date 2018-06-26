Порошенко подписал указ о создании антикоррупционного суда

Президент Украины подписал указ о создании Высшего антикоррупционного суда.
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ на встрече со студентами Института международных отношений университета имени Тараса Шевченко, передает ТАСС.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я подписываю указ о запуске Высшего антикоррупционного суда».
Напомним, на создании антикоррупционного суда на Украине настаивал МВФ; это было одним из условий для того, чтобы фонд продолжил кредитование Киева. Верховная рада одобрила закон 7 июня.
Антикоррупционный суд должен расследовать уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, которые были совершены должностными лицами, и ущерб от которых составит более 32 тысяч долларов. Суд должен быть сформирован в течение года.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Я подписываю указ о запуске Высшего антикоррупционного суда».
Напомним, на создании антикоррупционного суда на Украине настаивал МВФ; это было одним из условий для того, чтобы фонд продолжил кредитование Киева. Верховная рада одобрила закон 7 июня.
Антикоррупционный суд должен расследовать уголовные дела о преступлениях коррупционной направленности, которые были совершены должностными лицами, и ущерб от которых составит более 32 тысяч долларов. Суд должен быть сформирован в течение года.
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