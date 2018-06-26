Американских военных вооружат пейнтбольными винтовками

Пентагон заключил контракт на закупку пейнтбольных винтовок, которые предполагается использовать в качестве нелетального оружия в Афганистане.
Как пишет журнал Popular Mechanics, армия США получит крупную партию оружия Variable Kinetic Systems (VKS). Под действием сжатого воздуха такие винтовки стреляют шариками, начиненными отравляющими веществами.
Отмечается, что одни снаряды будут содержать слезоточивый газ, а другие — синтетический порошок PAVA, который приводит ко временной потере зрения. Третьи предполагается начинить смесью двух предыдущих.
Внешне винтовка напоминает армейский автомат М4 и обладают высокой скорострельностью с дальностью стрельбы до 50 метров.
В Пентагоне считают, что VKS станет хорошей альтернативой летальному оружию. Планируется, что винтовки поступят на вооружение американских солдат в Афганистане.
Отмечается, что одни снаряды будут содержать слезоточивый газ, а другие — синтетический порошок PAVA, который приводит ко временной потере зрения. Третьи предполагается начинить смесью двух предыдущих.
Внешне винтовка напоминает армейский автомат М4 и обладают высокой скорострельностью с дальностью стрельбы до 50 метров.
В Пентагоне считают, что VKS станет хорошей альтернативой летальному оружию. Планируется, что винтовки поступят на вооружение американских солдат в Афганистане.
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