    Путин сменил командующего Черноморским флотом

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    Путин сменил командующего Черноморским флотом

    Путин сменил командующего Черноморским флотом

    Командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Александр Моисеев.

    Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

    На этом посту Моисеев сменил адмирала Александра Витко, который перешел в Главное командование ВМФ РФ, сообщает РИА Новости.

    Александр Моисеев ранее занимал посты начальника штаба Северного флота и замглавы Генштаба. В 2011 году ему было присвоено звание Героя России.

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