Путин сменил командующего Черноморским флотом

Командующим Черноморским флотом назначен
вице-адмирал Александр Моисеев.
Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
На этом посту Моисеев сменил адмирала Александра Витко, который перешел в Главное командование ВМФ РФ, сообщает РИА Новости.
Александр Моисеев ранее занимал посты начальника штаба Северного флота и замглавы Генштаба. В 2011 году ему было присвоено звание Героя России.
На этом посту Моисеев сменил адмирала Александра Витко, который перешел в Главное командование ВМФ РФ, сообщает РИА Новости.
Александр Моисеев ранее занимал посты начальника штаба Северного флота и замглавы Генштаба. В 2011 году ему было присвоено звание Героя России.
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