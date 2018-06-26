В Японии мужчина отобрал пистолет у полицейского и устроил стрельбу возле школы

В Японии мужчина напал на полицейский участок и отобрал оружие у одного из сотрудников. После этого он открыл стрельбу по прохожим и ранил троих человек.
Инцидент произошел в городе Тояма в 300 километрах северо-западнее Токио. Злоумышленник ворвался в полицейский участок, ранил ножом стража порядка и отобрал у него пистолет. После этого он выбежал на улицу и открыл стрельбу по людям.
Одним из выстрелов мужчина ранил охранника начальной школы, которая находится напротив полицейского участка, другим — случайного прохожего. Дети не пострадали.
По последним данным, полицейский от полученных ранений скончался.
Сейчас нападавший задержан. Все трое раненых находятся без сознания. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, передает телеканал NHK.
Одним из выстрелов мужчина ранил охранника начальной школы, которая находится напротив полицейского участка, другим — случайного прохожего. Дети не пострадали.
По последним данным, полицейский от полученных ранений скончался.
Сейчас нападавший задержан. Все трое раненых находятся без сознания. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, передает телеканал NHK.
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