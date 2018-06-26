    СМИ узнали о просьбе в 4 раза снизить акциз для производителей сидра. алкоголь, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ узнали о просьбе в 4 раза снизить акциз для производителей сидра

    СМИ узнали о просьбе в 4 раза снизить акциз для производителей сидра

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    СМИ узнали о просьбе в 4 раза снизить акциз для производителей сидра

    СМИ узнали о просьбе в 4 раза снизить акциз для производителей сидра

      Российские производители сидра просят снизить акциз на него в 4 раза. Это следует из направленного в Минфин письма организации «Опора России».

      Содержание этого послания узнала газета «Ведомости». По ее данным, производители хотят, чтобы ставки на сидр, а также медовуху и пуаре сравняли с теми, что работают для российских вин с защищенным географическим указанием, то есть снизить с 21 рубля за литр до 5 рублей.

      Акцизы на сидр и медовуху ощутимо выросли в прошлом году. С тех пор, как отмечается в письме, производство сокращается. Участники рынка добавляют, что из-за подорожания этих товаров потребители начали переходить на дешевые аналоги из концентрата яблочного сока.

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