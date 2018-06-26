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    «Аэрофлоту» не хватает командиров воздушных судов

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    «Аэрофлоту» не хватает командиров воздушных судов

    «Аэрофлоту» не хватает командиров воздушных судов

      О дефиците командиров воздушных судов вновь заявил «Аэрофлот», притом что ранее им уже подняли зарплату.

      О том, что дефицит командиров кораблей сохраняется, сообщил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. По его словам, не хватает примерно 60 человек. Речь идет о первых пилотах для узкофюзеляжных Boeing и Airbus.

      О том, что летные кадры массово уходят работать в Азию, где зарплаты в пересчете доходят до полутора миллионов рублей в месяц, стало известно прошлым летом. Чтобы отток остановить, «Аэрофлот» решил поднять зарплату командирам воздушных судов, теперь они получают по 650 тысяч рублей. По словам Савельева, сумма адекватная и он надеется, что до конца года дефицит удастся устранить, тем более что сейчас он уже существенно сокращен.

      Как заявил глава «Аэрофлота», постоянно участвовать в гонке зарплат компания не может. Ранее перевозчик объявил о найме военных пилотов для переучивания на гражданские воздушные суда.

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