Убийственные фото: многие страны вводят запреты на опасные селфи

В индийском штате Гоа запретили делать фотографии в популярных туристических местах. Такой закон власти приняли после трагедии на побережье, когда двое туристов решили сделать селфи и утонули. Наказывать таких любителей рискнуть жизнью ради эффектного снимка будут и на Гавайях. Там запретили фотографироваться рядом с извергающимся вулканом. В России тоже подумали о безопасности блогеров. Для них выпустили специальную памятку по созданию безопасных селфи.
Попытка сделать красивое фото на память об отдыхе может обернуться трагедией, после которой уже сам турист остается только в памяти близких. На побережье Гоа необычных коричневых песков на знаменитом пляже Бага отдыхающим показалось мало, захотелось экстрима и захватывающих дух снимков на фоне разбушевавшейся стихии. Дух действительно захватило. Но выдохнуть и вдохнуть снова смогли лишь двое из троих.
Другие путешественники в Индии сделали селфи не просто у водопада, а у самого его края. Ведь чем страшнее, тем больше лайков в соцсетях. Но одно неверное движение — и парень начинает беспомощно скользить к обрыву, оказываясь на краю жизни.
В одной только Индии в год при попытке сфотографироваться гибнет около 30 человек. И это лишь случаи, о которых известно, поэтому власти штата Гоа решили не просто отсоветовать, а запретить делать селфи. Не везде, конечно. В список включили 24 прибрежные локации. В основном это места, где плавать и так запрещено. Там вместе с красными флагами, которые предупреждают об опасности, появятся еще и таблички, запрещающие селфи.
На Гавайях, где извергается вулкан Килауэа, фактически тоже объявили зоной, свободной от автопортретов. Власти запретили делать снимки там, где течет лава. Нарушителям грозит наказание в виде года тюрьмы или штрафа в размере 5 тысяч долларов. Но даже это не останавливает. Арестовали уже 40 отчаянных фотографов.
Слабоумие и отвага — словосочетание, которым многие в 2014 году охарактеризовали снимок, который дает понять, куда может завести любовь к селфи даже взрослого человека. Экстремалу повезло, он отделался острыми ощущениями, поистине мировой, хоть и сомнительной славой и штрафом в 3 тысячи евро. В Памплоне селфи во время бега быков — табу.
Опасным для жизни может оказаться фото и в менее экзотических местах. В Португалии двое туристов заплатили за красивый кадр своими жизнями. Они упали с 30-метровой стены.
Как выяснила корреспондент Антонина Кукушкина, немало трагических случаев и в России. Сообщения о гибели тех, кто красивую фотографию оценил дороже своей безопасности, появляются с пугающей частотой. Прежде всего, речь идет о совсем молодых людях. МВД даже выпустило памятку о том, где себя лучше не фотографировать, чтобы красивые кадры не стали последними.
Другие путешественники в Индии сделали селфи не просто у водопада, а у самого его края. Ведь чем страшнее, тем больше лайков в соцсетях. Но одно неверное движение — и парень начинает беспомощно скользить к обрыву, оказываясь на краю жизни.
В одной только Индии в год при попытке сфотографироваться гибнет около 30 человек. И это лишь случаи, о которых известно, поэтому власти штата Гоа решили не просто отсоветовать, а запретить делать селфи. Не везде, конечно. В список включили 24 прибрежные локации. В основном это места, где плавать и так запрещено. Там вместе с красными флагами, которые предупреждают об опасности, появятся еще и таблички, запрещающие селфи.
На Гавайях, где извергается вулкан Килауэа, фактически тоже объявили зоной, свободной от автопортретов. Власти запретили делать снимки там, где течет лава. Нарушителям грозит наказание в виде года тюрьмы или штрафа в размере 5 тысяч долларов. Но даже это не останавливает. Арестовали уже 40 отчаянных фотографов.
Слабоумие и отвага — словосочетание, которым многие в 2014 году охарактеризовали снимок, который дает понять, куда может завести любовь к селфи даже взрослого человека. Экстремалу повезло, он отделался острыми ощущениями, поистине мировой, хоть и сомнительной славой и штрафом в 3 тысячи евро. В Памплоне селфи во время бега быков — табу.
Опасным для жизни может оказаться фото и в менее экзотических местах. В Португалии двое туристов заплатили за красивый кадр своими жизнями. Они упали с 30-метровой стены.
Как выяснила корреспондент Антонина Кукушкина, немало трагических случаев и в России. Сообщения о гибели тех, кто красивую фотографию оценил дороже своей безопасности, появляются с пугающей частотой. Прежде всего, речь идет о совсем молодых людях. МВД даже выпустило памятку о том, где себя лучше не фотографировать, чтобы красивые кадры не стали последними.
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