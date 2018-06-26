В детском лагере на Урале умер 13-летний подросток

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели
13-летнего воспитанника детского дома в одном из детских лагерей под Челябинском.
Как сообщается на сайте регионального СК, подросток скончался вечером 25 июня. По предварительным данным, мальчик играл со сверстниками и в это время у него случился эпилептический приступ.
Ребенку пытались помочь медики, но спасти его не удалось.
После случившегося следователи начали проверку в лагере. По ее результатам будет дана и уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников.
Ребенку пытались помочь медики, но спасти его не удалось.
После случившегося следователи начали проверку в лагере. По ее результатам будет дана и уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников.
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