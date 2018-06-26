    В детском лагере на Урале умер 13-летний подросток

    комментировать

    В детском лагере на Урале умер 13-летний подросток

    В детском лагере на Урале умер <nobr>13-летний</nobr> подросток

    Следователи разбираются в обстоятельствах гибели 13-летнего воспитанника детского дома в одном из детских лагерей под Челябинском.

    Как сообщается на сайте регионального СК, подросток скончался вечером 25 июня. По предварительным данным, мальчик играл со сверстниками и в это время у него случился эпилептический приступ.

    Ребенку пытались помочь медики, но спасти его не удалось.

    После случившегося следователи начали проверку в лагере. По ее результатам будет дана и уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru