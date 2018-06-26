Автофургон въехал в здание газеты De Telegraaf в Амстердаме

Водитель на белом фургоне врезался во вторник утром в главное здание газеты De Telegraaf в Амстердаме. Полиция считает, что он сделал это намеренно.
Инцидент произошел в 04:00 по местному времени (05:00 мск). Водитель фургона протаранил стеклянный фасад здания, после столкновения автомобиль загорелся. Никто не пострадал.
На сайте De Telegraaf отмечается, что ДТП было совершено умышленно. Водителю удалось скрыться, ведутся его поиски.
Пауль Янсен, главный редактор De Telegraaf: «Все указывает на то, что это было нападение, но мы не позволим нас запугать».
На прошлой неделе в Амстердаме было совершено нападение на редакцию журнала Panorama, которая расположена в нескольких сотнях метров от редакции газеты De Telegraaf. Никто не пострадал, подозреваемый в нападении — 41-летний мужчина — находится под арестом, сообщает ТАСС.
На сайте De Telegraaf отмечается, что ДТП было совершено умышленно. Водителю удалось скрыться, ведутся его поиски.
Пауль Янсен, главный редактор De Telegraaf: «Все указывает на то, что это было нападение, но мы не позволим нас запугать».
На прошлой неделе в Амстердаме было совершено нападение на редакцию журнала Panorama, которая расположена в нескольких сотнях метров от редакции газеты De Telegraaf. Никто не пострадал, подозреваемый в нападении — 41-летний мужчина — находится под арестом, сообщает ТАСС.
Комментарии