Актрису Марию Миронову ограбили в Москве

Актриса Мария Миронова сообщила об ограблении в соцсетях.
Мария Миронова, актриса: «Друзья, меня сегодня ограбили прямо на Садовом кольце. Ирония судьбы. Будьте бдительны».
В комментариях к посту, который опубликован на странице Мироновой в Instagram, актриса сообщает, что уже написала заявление в полицию.
Дочь советских артистов Андрея Миронова и Екатерины Градовой Мария Миронова состоит в труппе театра «Ленком».
В комментариях к посту, который опубликован на странице Мироновой в Instagram, актриса сообщает, что уже написала заявление в полицию.
Дочь советских артистов Андрея Миронова и Екатерины Градовой Мария Миронова состоит в труппе театра «Ленком».
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