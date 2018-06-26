    В пригороде Дамаска расчищают завалы для восстановления домов. Сирия, войны и вооруженные конфликты, ремонт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ пригороде Дамаска расчищают завалы для восстановления домов

    В пригороде Дамаска расчищают завалы для восстановления домов

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    В пригороде Дамаска расчищают завалы для восстановления домов

    В пригороде Дамаска расчищают завалы для восстановления домов

      На юго-западе Сирии начались масштабные строительные работы. Речь идет о городе Хараста, что в пригороде Дамаска. Эта территория за 7 лет боевых действий пережила несколько наступательных операций и в итоге была освобождена от террористов.

      До войны здесь жили больше 40 тысяч человек, но с приходом боевиков население сократилось до тысячи. Сейчас больше половины домов лежат в руинах.

      Ахмад Рустум, сотрудник администрации Харасты: «В городе Хараста разрушены 60% зданий. Сначала мы расчищаем дороги и подъезды к ним, чтобы могла работать тяжелая техника, потом самые поврежденные дома разбираем, а те, что пострадали меньше, оставляем для восстановления».

      Завершить восстановительные работы планируют через полгода. После этого местные жители смогут вернуться в свои дома.

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