В пригороде Дамаска расчищают завалы для восстановления домов

На юго-западе Сирии начались масштабные строительные работы. Речь идет о городе Хараста, что в пригороде Дамаска. Эта территория за 7 лет боевых действий пережила несколько наступательных операций и в итоге была освобождена от террористов.

До войны здесь жили больше 40 тысяч человек, но с приходом боевиков население сократилось до тысячи. Сейчас больше половины домов лежат в руинах.



Ахмад Рустум, сотрудник администрации Харасты: «В городе Хараста разрушены 60% зданий. Сначала мы расчищаем дороги и подъезды к ним, чтобы могла работать тяжелая техника, потом самые поврежденные дома разбираем, а те, что пострадали меньше, оставляем для восстановления».



Завершить восстановительные работы планируют через полгода. После этого местные жители смогут вернуться в свои дома.