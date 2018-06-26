В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В российской столице и пригороде сегодня воздух прогреется до 27 градусов тепла.
Из-за высокой вероятности пожаров в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.
В Москве и Подмосковье синоптики обещают теплую погоду без осадков при переменной облачности. Днем воздух в столице прогреется до 25–27 градусов, ночью похолодает до 13–15 градусов выше нуля. Ветер северный будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье сегодня ожидается до 28 градусов тепла, ночью — от 10 до 15 градусов выше нуля. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, на 26 июня в столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за высокого риска возникновения пожаров. В ночь на среду температура воздуха в Москве понизится до 15–17 градусов, в области — до 12–17 выше нуля, осадков не обещают.
В Подмосковье сегодня ожидается до 28 градусов тепла, ночью — от 10 до 15 градусов выше нуля. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, на 26 июня в столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за высокого риска возникновения пожаров. В ночь на среду температура воздуха в Москве понизится до 15–17 градусов, в области — до 12–17 выше нуля, осадков не обещают.
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