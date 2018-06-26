    Египетский комментатор умер после проигрыша своей сборной команде Саудовской Аравии

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    Египетский комментатор умер после проигрыша своей сборной команде Саудовской Аравии

    Египетский комментатор умер после проигрыша своей сборной команде Саудовской Аравии

    После поражения сборной Египта в матче ЧМ-2018 против Саудовской Аравии умер египетский спортивный аналитик и бывший футболист Абдул Рахим Мохаммед Негма. Ему стало плохо еще во время игры.

    Как передает Youm7, во время встречи египтян с командой из Саудовской Аравии у бывшего тренера каирского футбольного клуба «Замалек» Абдулы Рахима Мохаммеда Негма случился сердечный приступ. Скончался он уже после матча, в котором его соотечественники потерпели поражение.

    Негма работал на одном из египетских телеканалов, во время игры национальной сборной с Саудовской Аравией ему стало плохо. Комментатора экстренно госпитализировали, умер он уже в больнице.

    Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Саудовской Аравии. Египтяне вели, забив в середине первого тайма, но на 45-й минуте соперники сравняли счет, а затем и вовсе вырвались вперед. Сборная Египта проиграла все три матча на чемпионате мира по футболу в России и завершила выступление на турнире.

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