Египетский комментатор умер после проигрыша своей сборной команде Саудовской Аравии

После поражения сборной Египта в матче
ЧМ-2018 против Саудовской Аравии умер египетский спортивный аналитик и бывший футболист Абдул Рахим Мохаммед Негма. Ему стало плохо еще во время игры.
Как передает Youm7, во время встречи египтян с командой из Саудовской Аравии у бывшего тренера каирского футбольного клуба «Замалек» Абдулы Рахима Мохаммеда Негма случился сердечный приступ. Скончался он уже после матча, в котором его соотечественники потерпели поражение.
Негма работал на одном из египетских телеканалов, во время игры национальной сборной с Саудовской Аравией ему стало плохо. Комментатора экстренно госпитализировали, умер он уже в больнице.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Саудовской Аравии. Египтяне вели, забив в середине первого тайма, но на 45-й минуте соперники сравняли счет, а затем и вовсе вырвались вперед. Сборная Египта проиграла все три матча на чемпионате мира по футболу в России и завершила выступление на турнире.
Негма работал на одном из египетских телеканалов, во время игры национальной сборной с Саудовской Аравией ему стало плохо. Комментатора экстренно госпитализировали, умер он уже в больнице.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу сборной Саудовской Аравии. Египтяне вели, забив в середине первого тайма, но на 45-й минуте соперники сравняли счет, а затем и вовсе вырвались вперед. Сборная Египта проиграла все три матча на чемпионате мира по футболу в России и завершила выступление на турнире.
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