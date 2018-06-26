МИД РФ: Москва внесла весомый вклад в стабилизацию ситуации в Сирии

Около 40% юго-западной зоны деэскалации в Сирии по-прежнему находится под контролем террористов. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Вершинин, выступая на открытых дебатах в Совбезе ООН по ситуации на Ближнем Востоке и в Африке.

По словам Вершинина, в этих районах Сирии продолжается борьба с боевиками, при этом активно ведутся переговоры с умеренной оппозицией. Замглавы российского МИДа подчеркнул, что Россия, как и другие гаранты астанинского процесса, внесла реальный весомый вклад в стабилизацию ситуации в стране, в отличие от западных посредников.



Сергей Вершинин, заместитель министра иностранных дел РФ: «Хочу подчеркнуть, что РФ твердо привержена взятым на себя обязательствам, в том числе касающихся прекращения боевых действий. Никто не сделал больше России вместе с ее партнерами по астанинскому процессу реально для прекращения огня и снижения уровня насилия в Сирии. Во всяком случае не те страны, которые деньгами и оружием помогают незаконным вооруженным группировкам. Между тем приходится с сожалением констатировать, что США за истекший год после формирования зоны деэскалации на юго-западе Сирии, вопреки взятым на себя обязательствам, ничего не сделали для того, чтобы поддержать борьбу с террористами».



Замглавы российского МИДа отметил, что сейчас необходимо сфокусироваться на политическом урегулировании под эгидой ООН в Женеве, для этого требуются усилия всех игроков.