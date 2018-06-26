    МИД РФ: Москва внесла весомый вклад в стабилизацию ситуации в Сирии. Сирия, войны и вооруженные конфликты, дипломатия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМИД РФ: Москва внесла весомый вклад в стабилизацию ситуации в Сирии

    МИД РФ: Москва внесла весомый вклад в стабилизацию ситуации в Сирии

    комментировать

    МИД РФ: Москва внесла весомый вклад в стабилизацию ситуации в Сирии

    МИД РФ: Москва внесла весомый вклад в стабилизацию ситуации в Сирии

      Около 40% юго-западной зоны деэскалации в Сирии по-прежнему находится под контролем террористов. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Вершинин, выступая на открытых дебатах в Совбезе ООН по ситуации на Ближнем Востоке и в Африке.

      По словам Вершинина, в этих районах Сирии продолжается борьба с боевиками, при этом активно ведутся переговоры с умеренной оппозицией. Замглавы российского МИДа подчеркнул, что Россия, как и другие гаранты астанинского процесса, внесла реальный весомый вклад в стабилизацию ситуации в стране, в отличие от западных посредников.

      Сергей Вершинин, заместитель министра иностранных дел РФ: «Хочу подчеркнуть, что РФ твердо привержена взятым на себя обязательствам, в том числе касающихся прекращения боевых действий. Никто не сделал больше России вместе с ее партнерами по астанинскому процессу реально для прекращения огня и снижения уровня насилия в Сирии. Во всяком случае не те страны, которые деньгами и оружием помогают незаконным вооруженным группировкам. Между тем приходится с сожалением констатировать, что США за истекший год после формирования зоны деэскалации на юго-западе Сирии, вопреки взятым на себя обязательствам, ничего не сделали для того, чтобы поддержать борьбу с террористами».

      Замглавы российского МИДа отметил, что сейчас необходимо сфокусироваться на политическом урегулировании под эгидой ООН в Женеве, для этого требуются усилия всех игроков.

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru