В аэропорту Сеула столкнулись два самолета

Самолет авиакомпании Korean Air столкнулся с авиалайнером компании Asiana Airlines в международном аэропорту южнокорейской столицы.
Как сообщает агентство Yonhap, столкновение произошло во время ливневого дождя. Самолет компании Korean Air хвостовой частью задел крыло лайнера Asiana Airlines, в результате чего оба воздушных судна получили повреждения.
Уточняется, что в момент столкновения в авиалайнерах не было пассажиров, поэтому в результате ЧП никто не пострадал. Некоторые рейсы в аэропорту задержаны.
Уточняется, что в момент столкновения в авиалайнерах не было пассажиров, поэтому в результате ЧП никто не пострадал. Некоторые рейсы в аэропорту задержаны.
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