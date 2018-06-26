    В аэропорту Сеула столкнулись два самолета

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    В аэропорту Сеула столкнулись два самолета

    В аэропорту Сеула столкнулись два самолета

    Самолет авиакомпании Korean Air столкнулся с авиалайнером компании Asiana Airlines в международном аэропорту южнокорейской столицы.

    Как сообщает агентство Yonhap, столкновение произошло во время ливневого дождя. Самолет компании Korean Air хвостовой частью задел крыло лайнера Asiana Airlines, в результате чего оба воздушных судна получили повреждения.

    Уточняется, что в момент столкновения в авиалайнерах не было пассажиров, поэтому в результате ЧП никто не пострадал. Некоторые рейсы в аэропорту задержаны.

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