Трамп рассказал о своих отношениях с женой

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда ранее не ладил со своей супругой так хорошо, как сейчас.
Дональд Трамп, президент США: «Мы никогда не ладили так хорошо, как сейчас. У нас никогда не было такого времени, как сейчас. И никогда не было таких высоких результатов опросов, как сейчас. Даже по „Гэллапу“».
В ходе встречи со сторонниками в штате Южная Каролина Трамп также раскритиковал СМИ, которые писали, что жена бросила его, в то время, как Меланья находилась в больнице, где ей сделали операцию на почках, передает РИА Новости.
Напомним, 14 мая 48-летняя Меланья перенесла процедуру эмболизации сосудов почек. После этого супруга президента не появлялась на публике 24 дня, в связи с чем некоторые СМИ предположили, что супруга президента восстанавливается после очередной пластической операции или бросила мужа.
В ходе встречи со сторонниками в штате Южная Каролина Трамп также раскритиковал СМИ, которые писали, что жена бросила его, в то время, как Меланья находилась в больнице, где ей сделали операцию на почках, передает РИА Новости.
Напомним, 14 мая 48-летняя Меланья перенесла процедуру эмболизации сосудов почек. После этого супруга президента не появлялась на публике 24 дня, в связи с чем некоторые СМИ предположили, что супруга президента восстанавливается после очередной пластической операции или бросила мужа.
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