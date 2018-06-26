    Трамп рассказал о своих отношениях с женой

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    Трамп рассказал о своих отношениях с женой

    Трамп рассказал о своих отношениях с женой

    Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда ранее не ладил со своей супругой так хорошо, как сейчас.

    Дональд Трамп, президент США: «Мы никогда не ладили так хорошо, как сейчас. У нас никогда не было такого времени, как сейчас. И никогда не было таких высоких результатов опросов, как сейчас. Даже по „Гэллапу“».

    В ходе встречи со сторонниками в штате Южная Каролина Трамп также раскритиковал СМИ, которые писали, что жена бросила его, в то время, как Меланья находилась в больнице, где ей сделали операцию на почках, передает РИА Новости.

    Напомним, 14 мая 48-летняя Меланья перенесла процедуру эмболизации сосудов почек. После этого супруга президента не появлялась на публике 24 дня, в связи с чем некоторые СМИ предположили, что супруга президента восстанавливается после очередной пластической операции или бросила мужа.

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