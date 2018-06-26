Климкин назвал Россию «спонсором терроризма»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге для представителей дипломатического корпуса заявил, что Россия «сознательно спонсирует терроризм и пытает задержанных на Донбассе украинцев».
По словам Климкина, Киев делает все возможное, чтобы Россию во всем мире начали считать «страной — агрессором», передает УНИАН.
Павел Климкин, глава МИД Украины: «Очень важно показать, кто стоит за этим. Показать ответственность России как страны, которая сознательно спонсирует терроризм, которая участвует в пытках и сознательно их применяет, и тех людей, которые в этом участвуют».
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией, которое произошло по итогам проведенного на полуострове референдума. Украина обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.
Павел Климкин, глава МИД Украины: «Очень важно показать, кто стоит за этим. Показать ответственность России как страны, которая сознательно спонсирует терроризм, которая участвует в пытках и сознательно их применяет, и тех людей, которые в этом участвуют».
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с Россией, которое произошло по итогам проведенного на полуострове референдума. Украина обвиняет Россию во вмешательстве во внутренние дела. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.
Комментарии