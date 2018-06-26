СМИ: две израильские ракеты упали у аэропорта Дамаска

В районе международного аэропорта сирийской столицы упали две израильские ракеты. Об этом сообщил государственный телеканал САР.
Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в силах безопасности Сирии, одновременно с ракетным обстрелом района вблизи столичного аэропорта силы ПВО перехватили неизвестный объект в небе над городом Эль-Кунейтра, расположеным на юго-западе страны вблизи границы с Израилем.
В то же время боевики запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра», находясь в пригородах Эль-Кунейтры, выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии.
Информации о пострадавших в результате обстрелов и нанесенном ущербе пока нет.
В то же время боевики запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра», находясь в пригородах Эль-Кунейтры, выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии.
Информации о пострадавших в результате обстрелов и нанесенном ущербе пока нет.
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