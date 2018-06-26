    Трамп удивлен решением Harley Davidson перенести производство в Европу

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    Трамп удивлен решением Harley Davidson перенести производство в Европу

    Трамп удивлен решением Harley Davidson перенести производство в Европу

    Президент США Дональд Трамп удивлен тем, что производитель мотоциклов Harley Davidson решил вывести часть производства из США из-за пошлин ЕС.

    Дональд Трамп, президент США: «Удивлен тем, что Harley Davidson стала первой из всех компаний, поднявшей белый флаг. Я немало бился за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам немалый ущерб в торговле на 151 миллиард долларов».

    Ранее сообщалось, что после введения Трампом пошлины на импортную сталь, ЕС в ответ увеличил пошлины на американские мотоциклы с 6% до 31%. В связи с этим компания Harley-Davidson — один из символов американской индустрии — приняла решение перевести часть производства мотоциклов из США в Европу.

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