Трамп удивлен решением Harley Davidson перенести производство в Европу

Президент США Дональд Трамп удивлен тем, что производитель мотоциклов Harley Davidson решил вывести часть производства из США
из-за пошлин ЕС.
Дональд Трамп, президент США: «Удивлен тем, что Harley Davidson стала первой из всех компаний, поднявшей белый флаг. Я немало бился за них, а в итоге они не будут платить пошлины при продажах в ЕС, который нанес нам немалый ущерб в торговле на 151 миллиард долларов».
Ранее сообщалось, что после введения Трампом пошлины на импортную сталь, ЕС в ответ увеличил пошлины на американские мотоциклы с 6% до 31%. В связи с этим компания Harley-Davidson — один из символов американской индустрии — приняла решение перевести часть производства мотоциклов из США в Европу.
Ранее сообщалось, что после введения Трампом пошлины на импортную сталь, ЕС в ответ увеличил пошлины на американские мотоциклы с 6% до 31%. В связи с этим компания Harley-Davidson — один из символов американской индустрии — приняла решение перевести часть производства мотоциклов из США в Европу.
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