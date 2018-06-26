В космос по объявлению: какими качествами нужно обладать, чтобы попасть на орбиту

В России объявлен набор в космонавты для всех желающих. Любой человек может прийти и сказать: хочу полететь в космос, испытайте меня. Вот только сможет ли обычный человек выдержать все тесты, которые приходится проходить будущим космонавтам? Выяснил репортер НТВ Алексей Поляков.

Батут — первое испытание для кандидатов в космонавты. Прыжки с поворотом на 90, 180 и 360 градусов. Нельзя падать и приземляться далеко от центра. Максимальная оценка за это упражнение — 10 баллов, но на нее никто еще не напрыгал. Средние оценки для «народного отбора» космонавтов — 4.8, 5.8. Умение прыгать в космосе, разумеется, не нужно. Проверяют так координацию и готовность правильно действовать в нестандартной для себя ситуации.



И это только одно из двенадцати испытаний спортом. Если вы подтягиваетесь меньше 14 раз, не пробежите 5 километров и не умеете плавать — забудьте о космосе. А еще прибавьте к этому идеальное здоровье и параметры тела. У космонавтов даже «расстояние между подмышками» — и то регламентировано.



Если набрать в интернете «Кресло Кориолиса», можно наткнуться на воспоминания космонавтов, которых после него мутило еще два дня. Претендентов в космонавты в нем крутят по 10 минут. После всего этого кандидатам предстоит пройти целый ряд психологических тестов и продемонстрировать профессиональные навыки. Проверяют, например, хорошо ли они разбираются в топографии и «виде сверху».



Что еще нужно знать и уметь? И что ждет тех, кто пройдет отбор?



Подробности — в видеоматериале?



