Вашингтон хочет протолкнуть свой газ на европейский рынок. Это подтверждают высказывания Госдепартамента по поводу «Северного потока — 2». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Игорь Ананских, первый заместитель председатель комитета Госдумы по энергетике: «США снова путают политику с экономикой. Все надежды Америки связаны только с желанием не допустить наиболее дешевый газ в Европу и попытками за счет политического давления продавить свой СПГ, который в разы дороже трубопроводного. Все заявления, страшилки о том, что проект несет угрозу безопасности, абсурдны, так как Россия никогда не приостанавливала подачу газа в Европу».
Он добавил, что пока Дания не согласует строительство газопровода, вероятность остановки проекта сохраняется, но это не в интересах Европы, передает RT.
Ранее в Госдепе США выразили надежду, что ЕС остановит строительство «Северного потока — 2». А президент Украины Пётр Порошенко и вовсе объявил, что Киев намерен создать в Евросоюзе группу, которая будет работать над остановкой строительства газопровода.
Он добавил, что пока Дания не согласует строительство газопровода, вероятность остановки проекта сохраняется, но это не в интересах Европы, передает RT.
Ранее в Госдепе США выразили надежду, что ЕС остановит строительство «Северного потока — 2». А президент Украины Пётр Порошенко и вовсе объявил, что Киев намерен создать в Евросоюзе группу, которая будет работать над остановкой строительства газопровода.
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