В товарищах согласья нет: что грозит ЕС в случае нового миграционного кризиса

В товарищах по Евросоюзу, как сказал бы Крылов, согласья нет. Экстренный саммит ЕС, посвященный ситуации с мигрантами, завершился в нулевым результатом. И новый кризис может привести к расколу союза.

Сейчас убежище в ЕС получают по так называемой «дублинской схеме». Беженцы остаются на территории той страны, где они оказались, перейдя границу Евросоюза. Понятно, что страны Средиземноморья просто задыхаются и требуют реформировать схему, чтобы поток беженцев равномерно распределялся между государствами. А этого не все хотят.



Сейчас Франция рискует оказаться в европейском одиночестве: ее главный и стратегический партнер — Германия — отходит от политики открытых дверей. Ангела Меркель жестко говорит о том, что мигранты отныне не будут выбирать проживания. И это будет решаться даже не в Брюсселе. Каждая страна будет принимать решение самостоятельно, руководствуясь национальными интересами.



Разразится ли в Европе новый миграционный кризис? И чем он грози ЕС?



Подробности — в видеоматериале.





