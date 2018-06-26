На помощь разорившемуся Джонни Деппу пришел экс-адвокат Олега Дерипаски

Джонни Депп за свою карьеру сколотил неплохое состояние — 650 млн долларов. Правда, оказалось, что все эти богатства кумир миллионов пустил по ветру и теперь оказался на грани банкротства.
Фильмы с Деппом заработали в мировом прокате более 8 млрд долларов, сам он — 650 миллионов. Кажется, вот она — американская мечта. Но вот совсем недавно, во время гастролей его рок-группы москвичи заметили, что Джонни выглядит изможденным: не в духе и не в голосе.
Все объяснилось с выходом исполинского покаянного интервью актера: Джонни Депп в глубокой финансовой яме. Звездный юрист Сергей Жорин, считает, что выбраться из нее будет непросто.
Сергей Жорин: «В самом плохом варианте, если Деппа признают банкротом, его имущество реализуют с торгов и у него не останется ничего, кроме его доброго имени, таланта».
Примечательно, что на откровенное интервью Деппа уговорил его новый адвокат Адам Уолден, который помогал решать американские проблемы Олегу Дерипаске. И, возможно, помощь своему звездному клиенту юрист найдет в далекой России?
Подробности — в видеоматериале.
Все объяснилось с выходом исполинского покаянного интервью актера: Джонни Депп в глубокой финансовой яме. Звездный юрист Сергей Жорин, считает, что выбраться из нее будет непросто.
Сергей Жорин: «В самом плохом варианте, если Деппа признают банкротом, его имущество реализуют с торгов и у него не останется ничего, кроме его доброго имени, таланта».
Примечательно, что на откровенное интервью Деппа уговорил его новый адвокат Адам Уолден, который помогал решать американские проблемы Олегу Дерипаске. И, возможно, помощь своему звездному клиенту юрист найдет в далекой России?
Подробности — в видеоматериале.
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