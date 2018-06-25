    Определился соперник сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018

    В Германии задержали бывшего телохранителя Усамы бен Ладена

    комментировать

    В Германии задержали бывшего телохранителя Усамы бен Ладена

    В Германии задержали бывшего телохранителя Усамы бен Ладена

    Немецкая полиция задержала бывшего личного охранника террориста номер один.

    По данным издания Bild, мужчина по имени Сами А. с 1997 года проживает в немецком Бохуме. Правоохранителям было известно, что он являлся охранником Усамы бен Ладена и был внесен в список потенциально опасных лиц. Тем не менее он получал государственное пособие.

    В 2005-м ему официально было отказано в предоставлении убежища в Гемании. Федеральное агентство по миграции и беженцам (BAMF) намеревалось в 2006-м депортировать его на родину. Но Высший административный суд постановил, что бывший охранник Усамы бен Ладена может быть подвергнут пыткам в Тунисе, поэтому он остался на территории Германии.

    Однако теперь BAMF отозвало постановление суда о недопустимости депортации экс-телохранителя главы «Аль-Каиды» (запрещенной в РФ террористической организации — ред.). Сами А. был задержан во время очередного отчета перед полицией в Бохуме. В настоящее время он находится под стражей. После этого в его доме провели обыски.

    Напомним, Усама бен Ладен был ликвидирован американским спецназом в 2011 году в Пакистане.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru