В Германии задержали бывшего телохранителя Усамы бен Ладена

Немецкая полиция задержала бывшего личного охранника террориста номер один.
По данным издания Bild, мужчина по имени Сами А. с 1997 года проживает в немецком Бохуме. Правоохранителям было известно, что он являлся охранником Усамы бен Ладена и был внесен в список потенциально опасных лиц. Тем не менее он получал государственное пособие.
В 2005-м ему официально было отказано в предоставлении убежища в Гемании. Федеральное агентство по миграции и беженцам (BAMF) намеревалось в 2006-м депортировать его на родину. Но Высший административный суд постановил, что бывший охранник Усамы бен Ладена может быть подвергнут пыткам в Тунисе, поэтому он остался на территории Германии.
Однако теперь BAMF отозвало постановление суда о недопустимости депортации экс-телохранителя главы «Аль-Каиды» (запрещенной в РФ террористической организации — ред.). Сами А. был задержан во время очередного отчета перед полицией в Бохуме. В настоящее время он находится под стражей. После этого в его доме провели обыски.
Напомним, Усама бен Ладен был ликвидирован американским спецназом в 2011 году в Пакистане.
В 2005-м ему официально было отказано в предоставлении убежища в Гемании. Федеральное агентство по миграции и беженцам (BAMF) намеревалось в 2006-м депортировать его на родину. Но Высший административный суд постановил, что бывший охранник Усамы бен Ладена может быть подвергнут пыткам в Тунисе, поэтому он остался на территории Германии.
Однако теперь BAMF отозвало постановление суда о недопустимости депортации экс-телохранителя главы «Аль-Каиды» (запрещенной в РФ террористической организации — ред.). Сами А. был задержан во время очередного отчета перед полицией в Бохуме. В настоящее время он находится под стражей. После этого в его доме провели обыски.
Напомним, Усама бен Ладен был ликвидирован американским спецназом в 2011 году в Пакистане.
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