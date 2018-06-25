    В Русский музей привезли современное искусство Китая. Китай, Русский музей, Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Русский музей привезли современное искусство Китая

    В Русский музей привезли современное искусство Китая

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    В Русский музей привезли современное искусство Китая

    В Русский музей привезли современное искусство Китая

      Произведения 18 китайских художников показали в Михайловском замке.

      40 работ отобрали на известной в Поднебесной Шанхайской художественной выставке. Это картины как известных за пределами Китая мастеров, так и набирающих популярность благодаря биеннале, проходящей в Шанхае.

      Современное искусство стало набирать обороты в Китае только последние 30 лет. И уже активно входит в мировой арт-рынок, пополняя видные музейные и частные коллекции, вбирая, как и принято в этой культуре, все направления в искусстве: от импрессионизма до советского реализма.

      Некоторые работы на выставке любопытны тем, что визуально их можно причислить к современным, а по технике они весьма традиционны. Например, выполненные китайской тушью на рисовой бумаге.

      Так, картину «Шанхай» Вань Сяошуана и по технике, и по сюжету вполне можно перепутать с «Парижем» Камиля Писсарро. В некоторых полотнах использованы оптические эффекты, такие как концентрические круги или мерцающие звезды.

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