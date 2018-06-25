Медведев посоветовал, как можно заработать на кампус для СПбГУ

Дмитрий Медведев предложил продать часть помещений СПбГУ для строительства единого кампуса вуза. Заявление глава российского правительства сделал на заседании попечительского совета университета.

По словам премьер-министра, сейчас СПбГУ использует более 200 различных зданий и сооружений, и эта территориальная разобщенность сдерживает его развитие. При этом ни место будущего университетского центра, ни источник финансирования его строительства до сих пор не определены.



Однако Медведев подчеркнул, что средств потребуется довольно много. Значительную их часть можно получить от реализации объектов, которые находятся в оперативном управлении СПбГУ. Что именно планируют продать, пока не уточняется.