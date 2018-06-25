Британский принц Уильям прибыл с визитом в Израиль

Внук королевы Великобритании Елизаветы II, занимающий второе место в линии престолонаследия, стал первым членом британской королевской семьи, посещающим Израиль и палестинские территории с официальным визитом.: «Принц Уильям прибыл в Израиль с первым официальным визитом старшего представителя королевской семьи».В международный аэропорт Тель-Авива, главные воздушные ворота Израиля, принц Уильям прилетел из Иордании, которая стала первым пунктом его поездки по региону. Официальная часть визита в Израиль начнется во вторник в Иерусалиме с посещения музея Холокоста «Яд Вашем» и возложения венка в память жертв нацизма. Принцу также предстоят встречи с президентом и премьером Израиля Реувеном Ривлином и Биньямином Нетаньяху.О двух из запланированных мероприятий в Тель-Авиве Кенсингтонский дворец заранее не сообщает, о них будет объявлено уже во время турне. В Рамаллахе принц Уильям встретится с главой ПНА Махмудом Аббасом, узнает о проблемах беженцев и познакомится с представителями палестинской молодежи. Во время визита на оккупированные палестинские территории Уильяму расскажут об истории и географии Старого города Иерусалима, живописный вид которого открывается с Масличной горы.