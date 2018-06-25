Миграционный кризис привел к раздорам среди стран ЕС

Рим ужесточает миграционную политику. Итальянским морякам запретили помогать судам с беженцами, если они подают сигнал SOS из территориальных вод Ливии. Италия уже закрыла порты и пригрозила остановить уплату взносов в Евросоюз, если в ЕС не пересмотрят пути распределения переселенцев на континенте.
То, что Италия больше терпеть не хочет, не может и не будет — это уже свершившийся факт. Кадры курсирующего у побережья Сицилии датского судна, на борту которого находятся спасенные в море мигранты, облетели весь мир. При этом, по распоряжению новых итальянских властей, это судно запрещено пускать в местные порты.
Пусть официальные цифры нелегальной миграции в ЕС и упали за первые шесть месяцев этого года на 77%, но путь через Западное Средиземноморье ведь никто не закрывал. Поэтому на долю Италии до сих пор приходится большое количество беженцев. По сути дела, Рим принял на себя весь этот миграционный удар. За первые несколько месяцев этого года как минимум 20 тысяч нелегалов оказались в Италии.
Новые итальянские власти, которые именно на проблеме миграционного кризиса построили свою кампанию и победили на парламентских выборах, сейчас говорят о том, что намерены покончить с этим навсегда.
Маттео Сальвини, заместитель премьер-министра Италии: «Некоторые европейские страны, включая Францию, предложили центры приема в Италии и в Европе. И это будет проблемой для нас, потому что мы не остановим поток мигрантов, но надеемся, что нашу идею поддержат в Европе. Так как если французская инициатива пройдет, проблема не будет решена».
Итальянские газеты со ссылкой на власти пишут, что «пришло время для Европы снова обрести принципы, которые все проповедуют, но мало кто искренне практикует». Это камень, естественно, во французский огород.
Макрон накануне на неформальном саммите по миграции заявил, что этот кризис стал уже политическим и его надо решать сообща, без учета национальных интересов. Притом в самой Франции утверждают, что все деньги на мигрантов неожиданно закончились и теперь этих самих нелегалов будут сразу же высылать из страны. Но во Франции, которая именует себя родиной прав человека, не могут принять такой итальянский вызов, и тут же появляется резкая отповедь.
Натали Луазо, министр Франции по европейским делам: «Францию никто и никогда не будет поучать. Наша страна занимает второе место по заявкам на убежища. В этом году мы получили больше запросов, чем итальянцы. Великодушие Франции не может ставиться под сомнение никем. И не господину Сальвини учить Францию, как поступать после того, как он сам закрыл итальянские порты для беженцев, отказал им в убежище в угоду каким-то политическим играм».
Проблема в другом: Франция рискует оказаться в «европейском одиночестве». Ее главный и стратегический партнер Германия тоже отходит от политики открытых дверей. Все потому, что против миграционной политики Ангелы Меркель выступил ее министр внутренних дел. Судя по всему, она просто предпочла спасать коалицию, нежели мигрантов. Так что национальные интересы, как бы того ни хотели в Брюсселе или Париже, все-таки на поверку оказываются важнее.
На вчерашнем неформальном саммите прозвучали предложения подписать региональные соглашения между странами ЕС для обеспечения большой предсказуемости высадки мигрантов на территории Евросоюза. Звучали и голоса тех, кто хотел бы создать внешние центры миграции, то есть мест, куда можно было бы отправлять нелегалов, которые уже прибыли на территорию Европы. Но эта инициатива вряд ли пройдет. Она не соответствует нормам европейского права.
В результате пока решено материально помочь Африке, чтобы там государства создавали привлекательные условия для своих жителей, которые являются потенциальными мигрантами. И это предложение, судя по всему, будет одобрено в четверг на саммите ЕС 28 июня.
Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Эти партнерства оказались важными элементами для достижения результата. Поэтому мы обращаемся к странам с призывом внести больше средств в целевой фонд по Африке. Я думаю, что состоявшийся накануне обмен мнениями был позитивным в этом направлении».
Потребуется как минимум 40 млрд евро и как можно быстрее. Потому что только для того, чтобы перекрыть средиземноморский путь мигрантов в Европу, потребуется не меньше 10 млрд евро. Кто будет это все финансировать — это самый большой вопрос.
Пусть официальные цифры нелегальной миграции в ЕС и упали за первые шесть месяцев этого года на 77%, но путь через Западное Средиземноморье ведь никто не закрывал. Поэтому на долю Италии до сих пор приходится большое количество беженцев. По сути дела, Рим принял на себя весь этот миграционный удар. За первые несколько месяцев этого года как минимум 20 тысяч нелегалов оказались в Италии.
Новые итальянские власти, которые именно на проблеме миграционного кризиса построили свою кампанию и победили на парламентских выборах, сейчас говорят о том, что намерены покончить с этим навсегда.
Маттео Сальвини, заместитель премьер-министра Италии: «Некоторые европейские страны, включая Францию, предложили центры приема в Италии и в Европе. И это будет проблемой для нас, потому что мы не остановим поток мигрантов, но надеемся, что нашу идею поддержат в Европе. Так как если французская инициатива пройдет, проблема не будет решена».
Итальянские газеты со ссылкой на власти пишут, что «пришло время для Европы снова обрести принципы, которые все проповедуют, но мало кто искренне практикует». Это камень, естественно, во французский огород.
Макрон накануне на неформальном саммите по миграции заявил, что этот кризис стал уже политическим и его надо решать сообща, без учета национальных интересов. Притом в самой Франции утверждают, что все деньги на мигрантов неожиданно закончились и теперь этих самих нелегалов будут сразу же высылать из страны. Но во Франции, которая именует себя родиной прав человека, не могут принять такой итальянский вызов, и тут же появляется резкая отповедь.
Натали Луазо, министр Франции по европейским делам: «Францию никто и никогда не будет поучать. Наша страна занимает второе место по заявкам на убежища. В этом году мы получили больше запросов, чем итальянцы. Великодушие Франции не может ставиться под сомнение никем. И не господину Сальвини учить Францию, как поступать после того, как он сам закрыл итальянские порты для беженцев, отказал им в убежище в угоду каким-то политическим играм».
Проблема в другом: Франция рискует оказаться в «европейском одиночестве». Ее главный и стратегический партнер Германия тоже отходит от политики открытых дверей. Все потому, что против миграционной политики Ангелы Меркель выступил ее министр внутренних дел. Судя по всему, она просто предпочла спасать коалицию, нежели мигрантов. Так что национальные интересы, как бы того ни хотели в Брюсселе или Париже, все-таки на поверку оказываются важнее.
На вчерашнем неформальном саммите прозвучали предложения подписать региональные соглашения между странами ЕС для обеспечения большой предсказуемости высадки мигрантов на территории Евросоюза. Звучали и голоса тех, кто хотел бы создать внешние центры миграции, то есть мест, куда можно было бы отправлять нелегалов, которые уже прибыли на территорию Европы. Но эта инициатива вряд ли пройдет. Она не соответствует нормам европейского права.
В результате пока решено материально помочь Африке, чтобы там государства создавали привлекательные условия для своих жителей, которые являются потенциальными мигрантами. И это предложение, судя по всему, будет одобрено в четверг на саммите ЕС 28 июня.
Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: «Эти партнерства оказались важными элементами для достижения результата. Поэтому мы обращаемся к странам с призывом внести больше средств в целевой фонд по Африке. Я думаю, что состоявшийся накануне обмен мнениями был позитивным в этом направлении».
Потребуется как минимум 40 млрд евро и как можно быстрее. Потому что только для того, чтобы перекрыть средиземноморский путь мигрантов в Европу, потребуется не меньше 10 млрд евро. Кто будет это все финансировать — это самый большой вопрос.
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