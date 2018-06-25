    Экипажи двух вертолетов Ка-52 вернулись из Сирии в Россию. армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Минобороны РФ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкипажи двух вертолетов Ка-52 вернулись из Сирии в Россию

    Экипажи двух вертолетов Ка-52 вернулись из Сирии в Россию

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    Экипажи двух вертолетов Ка-52 вернулись из Сирии в Россию

    Экипажи двух вертолетов <nobr>Ка-52</nobr> вернулись из Сирии в Россию

      Из Сирии на родину возвращаются российские вертолетчики. Накануне на аэродроме Хмеймим два вертолета Ка-52 подготовили для перевозки и загрузили в самолет Ан-124 «Руслан».

      Он взял курс на Россию и уже приземлился на одном из военных аэродромов. Пилоты и боевые машины вернутся в пункты постоянной дислокации.

      Ранее сообщалось, что в Сирии было остановлено новое наступление террористов. Как сообщили в российском центре примирения, в южной зоне деэскалации боевики «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в РФ) атаковали населенные пункты, которые недавно добровольно перешли на сторону Дамаска.

      В контратаке совместно участвовали правительственные войска и формирования Сирийской свободной армии. Поддержку с воздуха оказывали ВКС России. В результате было убито около 70 боевиков и уничтожено 3 единицы бронетехники и 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

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