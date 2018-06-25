Экипажи двух вертолетов Ка-52 вернулись из Сирии в Россию

Из Сирии на родину возвращаются российские вертолетчики. Накануне на аэродроме Хмеймим два вертолета
Ка-52 подготовили для перевозки и загрузили в самолет Ан-124 «Руслан».
Он взял курс на Россию и уже приземлился на одном из военных аэродромов. Пилоты и боевые машины вернутся в пункты постоянной дислокации.
Ранее сообщалось, что в Сирии было остановлено новое наступление террористов. Как сообщили в российском центре примирения, в южной зоне деэскалации боевики «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в РФ) атаковали населенные пункты, которые недавно добровольно перешли на сторону Дамаска.
В контратаке совместно участвовали правительственные войска и формирования Сирийской свободной армии. Поддержку с воздуха оказывали ВКС России. В результате было убито около 70 боевиков и уничтожено 3 единицы бронетехники и 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.
Ранее сообщалось, что в Сирии было остановлено новое наступление террористов. Как сообщили в российском центре примирения, в южной зоне деэскалации боевики «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в РФ) атаковали населенные пункты, которые недавно добровольно перешли на сторону Дамаска.
В контратаке совместно участвовали правительственные войска и формирования Сирийской свободной армии. Поддержку с воздуха оказывали ВКС России. В результате было убито около 70 боевиков и уничтожено 3 единицы бронетехники и 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.
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