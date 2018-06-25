Путин подписал указ о создании в Анапе военного технополиса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании в Анапе военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны РФ.

Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Из документа: «Постановляю: создать военный инновационный технополис „Эра“ Министерства обороны Российской Федерации. Местонахождение технополиса — город Анапа Краснодарского края».



Как ранее заявлял министр обороны Сергей Шойгу, открытие «Эры» состоится в сентябре 2018 года. Предполагается, что на полную мощность технополис выйдет в 2020 году.



Научно-образовательный сектор технополиса включает проектные подразделения, центр обработки данных, оснащенных сверхмощными компьютерами, открытые площадки для экспериментальных исследований. В программу приоритетных научных исследований включены четыре десятка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых совместно с предприятиями промышленности.



В прибрежной зоне Чёрного моря находятся жилой блок, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажерный зал, площадки для активного отдыха. Прибрежные корпуса технополиса предназначены для проживания операторов научных рот ВИТ «Эра».