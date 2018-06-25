«Ползущая табуретка»: в соцсетях высмеяли украинского боевого робота

Пользователи соцсетей высмеяли нового украинского боевого робота «Охотник», об испытаниях которого ранее сообщила
пресс-служба правительства Украины.
В правительстве ранее сообщили, что во время испытаний проверят возможность «Охотника» преодолевать препятствия, решать инженерные, технические и огневые задачи. После испытаний «Охотника» примут на вооружение армии.
Новый боевой робот вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей и стал объектом для шуток. Так, один из пользователей Twitter предположил, что главная задача робота — охота за российским газом.
Некоторые комментаторы также посмеялись над внешним видом украинской разработки.
Некоторые эксперты также скептически отнеслись к украинскому «Охотнику», передает РИА Новости. Так, по мнению специалиста Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, Киев далек от массового производства подобной техники, а единичные образцы разрабатываются для демонстрации развития вооруженных сил страны.
Новый боевой робот вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей и стал объектом для шуток. Так, один из пользователей Twitter предположил, что главная задача робота — охота за российским газом.
Робот охотник! Наверно для охоты за Российским газом! 😂😂😂😂— Massimo (@SalutoMassimo) 25 июня 2018 г.
И на нем верхом Бабченко.— Елена. (@elenaspishet) 25 июня 2018 г.
Некоторые комментаторы также посмеялись над внешним видом украинской разработки.
ползущая табуретка ПТ-404— Л.Стар.🇷🇺 (@mila49100) 25 июня 2018 г.
Некоторые эксперты также скептически отнеслись к украинскому «Охотнику», передает РИА Новости. Так, по мнению специалиста Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, Киев далек от массового производства подобной техники, а единичные образцы разрабатываются для демонстрации развития вооруженных сил страны.
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