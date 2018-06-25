    «Ползущая табуретка»: в соцсетях высмеяли украинского боевого робота

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    • Фото: Урядовий портал / facebook.com
    «Ползущая табуретка»: в соцсетях высмеяли украинского боевого робота

    «Ползущая табуретка»: в соцсетях высмеяли украинского боевого робота

    «Ползущая табуретка»: в соцсетях высмеяли украинского боевого робота
  • Фото: Урядовий портал / facebook.com

    • Пользователи соцсетей высмеяли нового украинского боевого робота «Охотник», об испытаниях которого ранее сообщила пресс-служба правительства Украины.

    В правительстве ранее сообщили, что во время испытаний проверят возможность «Охотника» преодолевать препятствия, решать инженерные, технические и огневые задачи. После испытаний «Охотника» примут на вооружение армии.

    Новый боевой робот вызвал неоднозначную реакцию пользователей соцсетей и стал объектом для шуток. Так, один из пользователей Twitter предположил, что главная задача робота — охота за российским газом.





    Некоторые комментаторы также посмеялись над внешним видом украинской разработки.



    Некоторые эксперты также скептически отнеслись к украинскому «Охотнику», передает РИА Новости. Так, по мнению специалиста Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, Киев далек от массового производства подобной техники, а единичные образцы разрабатываются для демонстрации развития вооруженных сил страны.

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