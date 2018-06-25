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    Второй за день случай падения пассажира под поезд произошел в московском метро

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    Второй за день случай падения пассажира под поезд произошел в московском метро

    Второй за день случай падения пассажира под поезд произошел в московском метро

    В связи с падением пассажира на пути в понедельник днем было нарушено движение поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена.

    Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе метро, «из-за инцидента с пассажиром увеличены интервалы движения поездов на Сокольнической линии». Об обстоятельствах инцидента и состоянии упавшего человека не сообщается. Вскоре движение поездов было введено в график.



    Этот инцидент стал вторым подобным случаем за день. Утром из-за падения пассажира под поезд на станции «Борисово» временно приостанавливалось движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии от станции «Марьино» до «Зябликово».

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