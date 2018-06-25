Второй за день случай падения пассажира под поезд произошел в московском метро

В связи с падением пассажира на пути в понедельник днем было нарушено движение поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе метро, «из-за инцидента с пассажиром увеличены интервалы движения поездов на Сокольнической линии». Об обстоятельствах инцидента и состоянии упавшего человека не сообщается. Вскоре движение поездов было введено в график.
Этот инцидент стал вторым подобным случаем за день. Утром из-за падения пассажира под поезд на станции «Борисово» временно приостанавливалось движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии от станции «Марьино» до «Зябликово».
Движение поездов на Сокольнической линии введено в график— Московское метро (@MetroOperativno) 25 июня 2018 г.
Этот инцидент стал вторым подобным случаем за день. Утром из-за падения пассажира под поезд на станции «Борисово» временно приостанавливалось движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской линии от станции «Марьино» до «Зябликово».
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