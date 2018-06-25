Вратарь сборной Египта Эль-Хадари стал самым возрастным футболистом в истории ЧМ

45-летний Эссам Эль-Хадари, вратарь сборной Египта, который вышел на поле в основном составе на матч с командой Саудовской Аравии, стал самым возрастным игроком, принимавшим участие в чемпионатах мира.
Предыдущий рекорд принадлежал колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону. 24 июня 2014 года он принял участие в матче с командой Японии. В тот момент ему было 43 года.
А возрастной рекорд с учетом квалификационных раундов ЧМ принадлежит защитнику Виргинских островов Тэйлору Макдональду. Он принимал участие в игре в возрасте 46 лет в 2004 году.
Встреча сборных Египта и Саудовской Аравии проходит в Волгограде. Обе команды уже потеряли возможность на выход в плей-офф.
Эль-Хадари, который установил новый возрастной рекорд, выступает за сборную Египта с 1996 года. Он также является мировым рекордсменом по числу международных матчей, в которых он участвовал, — 159. В составе национальной команды он стал четырехкратным обладателем Кубка африканских наций.
Сборная Египта на ЧМ-2018 потерпела два поражения. Уругвай в матче с Египтом забил один гол. А россияне одержали победу со счетом 3:1.
Сборная России сегодня играет с Уругваем. НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию встречи, которая проходит в Самаре.
А возрастной рекорд с учетом квалификационных раундов ЧМ принадлежит защитнику Виргинских островов Тэйлору Макдональду. Он принимал участие в игре в возрасте 46 лет в 2004 году.
Встреча сборных Египта и Саудовской Аравии проходит в Волгограде. Обе команды уже потеряли возможность на выход в плей-офф.
Эль-Хадари, который установил новый возрастной рекорд, выступает за сборную Египта с 1996 года. Он также является мировым рекордсменом по числу международных матчей, в которых он участвовал, — 159. В составе национальной команды он стал четырехкратным обладателем Кубка африканских наций.
Сборная Египта на ЧМ-2018 потерпела два поражения. Уругвай в матче с Египтом забил один гол. А россияне одержали победу со счетом 3:1.
Сборная России сегодня играет с Уругваем. НТВ.Ru ведет текстовую трансляцию встречи, которая проходит в Самаре.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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