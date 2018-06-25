Петербургский Россельхознадзор рассказал о принципе работы «Меркурия»

С 1 июля будет запрещено реализовывать продукцию животного происхождения, не получившую электронные ветеринарные сопроводительные документы.

На отсрочку производителям, поставщикам, продавцам и рестораторам лучше не рассчитывать. Сегодня об этом на специальной пресс-конференции объявили представители регионального управления Россельхознадзора. Они считают, что времени пройти регистрацию в информационной системе «Меркурий» было достаточно, ведь дату введения нового порядка уже переносили на полгода.



Другое дело, что даже среди специалистов новый метод оформления электронных документов вызывает споры. Они считают, что основная проблема в том, что подтверждать безопасность продукции смогут не только государственные ветврачи. На продукты средней или низкой степени риска электронные ветеринарные документы смогут делать сами производители или сторонние аттестованные специалисты.



Также нарекания петербургских ветеринаров вызвало отсутствие в базе «Меркурий» цифровых подписей пользователей. Такие программные ключи в других государственных информационных системах являются обязательными при оформлении электронной документации.



Кроме того, специалистов огорчает, что невозможно отследить, какие именно животные стали источником продукции. Иными словами, из электронных сопроводительных документов на говядину не всегда можно узнать кличку коровы, а значит нельзя выяснить, чем она болела при жизни и какой ветеринарный контроль проходила.