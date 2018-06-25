На крейсере «Аврора» вручили аттестаты выпускникам Морской школы

Торжественная церемония для выпускников уникальной школы в Московском районе прошла на Петроградской набережной.

Сегодня на борту крейсера «Аврора» выпускники 9-го и 11-го классов Морской школы Московского района получили аттестаты. Учащиеся этого уникального учреждения имеют статус кадетов и во время обучения изучают предметы и проходят практику либо по дисциплинам, связанным с мореплаванием, либо по предметам, необходимым будущим служащим МВД.



В старших классах ребята выбирают либо полицейскую, либо морскую специализацию. Из 31 выпускника 11-го класса, которым сегодня вручили аттестаты, как минимум половина и в будущем собираются носить погоны.



Всего в сегодняшней церемонии приняли участие 80 учеников Морской школы. Все они — желанные абитуриенты сразу нескольких военных и гражданских вузов, а также учебных заведений системы МВД.