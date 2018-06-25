В знак протеста защитники Пулковской обсерватории сыграли пантомиму

Активисты провели очередную акцию в защиту Пулковской обсерватории. Решение РАН перенести астрономические наблюдения из Северной столицы воспринимается учеными в штыки.
Испробовав обращения в суды, коллективные письма и митинги, защитники Пулковской обсерватории показали у стен астрономического центра мини-пантомиму в духе уличных театров. Стараниями артистов на импровизированную сцену вышли застройщики, чиновники и даже представители Российской академии наук.
Решение РАН о переносе многолетних наблюдений из Петербурга на другие базы России, по мнению специалистов, приведет к закрытию обсерватории.
Александр Шумилов, бывший привлеченный специалист астрономической группы по градостроительству Пулковской обсерватории РАН: «В решении РАН говорилось о переносе. Никаких финансовых возможностей переносить обсерваторию у РАН нет. Нет и содержательных возможностей перенести. Эту обсерваторию перенести невозможно. Ее можно только закрыть. А если говорить о реальном переносе, мы под этим понимаем закрытие. Убить-то обсерваторию всегда можно. Вот с этим мы сейчас и боремся».
Напомним: решению РАН предшествовал долгий судебный процесс о строительстве ЖК «Планетоград» в защитной парковой зоне обсерватории. Сотрудники комплекса и активисты неоднократно указывали, что соседство с домами помешает наблюдениям. Кроме того, разрешение на его возведение было выдано с нарушением. Однако Верховный суд признал застройку территории рядом с Пулковской обсерваторией законной.
Решение РАН о переносе многолетних наблюдений из Петербурга на другие базы России, по мнению специалистов, приведет к закрытию обсерватории.
Александр Шумилов, бывший привлеченный специалист астрономической группы по градостроительству Пулковской обсерватории РАН: «В решении РАН говорилось о переносе. Никаких финансовых возможностей переносить обсерваторию у РАН нет. Нет и содержательных возможностей перенести. Эту обсерваторию перенести невозможно. Ее можно только закрыть. А если говорить о реальном переносе, мы под этим понимаем закрытие. Убить-то обсерваторию всегда можно. Вот с этим мы сейчас и боремся».
Напомним: решению РАН предшествовал долгий судебный процесс о строительстве ЖК «Планетоград» в защитной парковой зоне обсерватории. Сотрудники комплекса и активисты неоднократно указывали, что соседство с домами помешает наблюдениям. Кроме того, разрешение на его возведение было выдано с нарушением. Однако Верховный суд признал застройку территории рядом с Пулковской обсерваторией законной.
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