В Петербурге за мошенничество начали судить замдиректора Эрмитажа

Дело о мошенничестве при реконструкции здания Запасного дома рассматривается в Куйбышевском районном суде.

Куйбышевский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела, в котором заместитель директора Эрмитажа Михаил Новиков обвиняется в мошенничестве на сумму 42 миллиона рублей. Его пособником в этом деле сторона обвинения считает управляющего компанией «Балтстрой» Александра Коченова.



Как настаивает прокуратура, деньги были похищены путем завышения сметы во время реконструкции Запасного дома. Это одно из зданий Эрмитажа.



Новиков был арестован весной 2017 года. Он сознался в совершении преступления и заключил сделку со следствием. По словам адвокатов, подсудимый компенсировал Эрмитажу нанесенный ущерб. Возможно, решение по этому делу будет вынесено уже на следующем заседании в начале июля.