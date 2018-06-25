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    В Петербурге дали реальный срок фигуранту дела о подрыве Казанского собора. Санкт-Петербург, приговоры, суды, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге дали реальный срок фигуранту дела о подрыве Казанского собора

    В Петербурге дали реальный срок фигуранту дела о подрыве Казанского собора

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    В Петербурге дали реальный срок фигуранту дела о подрыве Казанского собора

    В Петербурге дали реальный срок фигуранту дела о подрыве Казанского собора

      Шамилю Омаргаджиеву назначили наказание в виде двух с половиной лет колонии, а также штраф.

      Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима Шамиля Омаргаджиева за незаконное хранение оружия и боеприпасов и несообщении о готовящемся преступлении.

      В ходе судебного разбирательства было доказано, что в декабре прошлого года Омаргаджиев узнал о том, что его сообщник Евгений Ефимов путем самоподрыва готовит террористический акт в Казанском соборе. Для чего в грузовом контейнере собирал самодельное взрывное устройство.

      В итоге Омаргаджиев не проинформировал полицию о готовящемся теракте. Во время задержания Омаргаджиева в его квартире оперативники ФСБ обнаружили автомат Калашникова и патроны.

      В итоге Омаргаджиев вину признал и раскаялся в содеянном. Помимо реального срока осужденный должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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