В Петербурге дали реальный срок фигуранту дела о подрыве Казанского собора

Шамилю Омаргаджиеву назначили наказание в виде двух с половиной лет колонии, а также штраф.
Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима Шамиля Омаргаджиева за незаконное хранение оружия и боеприпасов и несообщении о готовящемся преступлении.
В ходе судебного разбирательства было доказано, что в декабре прошлого года Омаргаджиев узнал о том, что его сообщник Евгений Ефимов путем самоподрыва готовит террористический акт в Казанском соборе. Для чего в грузовом контейнере собирал самодельное взрывное устройство.
В итоге Омаргаджиев не проинформировал полицию о готовящемся теракте. Во время задержания Омаргаджиева в его квартире оперативники ФСБ обнаружили автомат Калашникова и патроны.
В итоге Омаргаджиев вину признал и раскаялся в содеянном. Помимо реального срока осужденный должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
В ходе судебного разбирательства было доказано, что в декабре прошлого года Омаргаджиев узнал о том, что его сообщник Евгений Ефимов путем самоподрыва готовит террористический акт в Казанском соборе. Для чего в грузовом контейнере собирал самодельное взрывное устройство.
В итоге Омаргаджиев не проинформировал полицию о готовящемся теракте. Во время задержания Омаргаджиева в его квартире оперативники ФСБ обнаружили автомат Калашникова и патроны.
В итоге Омаргаджиев вину признал и раскаялся в содеянном. Помимо реального срока осужденный должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
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