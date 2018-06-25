En+ Дерипаски подумывает о смене «прописки» на российскую

Компания En+ Олега Дерипаски может прописаться в России. Об этом пишет газета «Ведомости».
Пока группа, которая объединяет активы бизнесмена в металлургии, энергетике и горнодобыче, зарегистрирована на острове Джерси — это британская юрисдикция.
Как отмечают юристы, смена прописки En+ может быть одним из условий получения поддержки от российских властей. В апреле компания попала под санкции США, после чего попросила у российского правительства льготы на десятки миллиардов рублей.
Эксперты считают, что компания Дерипаски может зарегистрироваться во внутренних российских офшорах. Правительство хочет создать такие в Приморском крае и Калининграде.
Как отмечают юристы, смена прописки En+ может быть одним из условий получения поддержки от российских властей. В апреле компания попала под санкции США, после чего попросила у российского правительства льготы на десятки миллиардов рублей.
Эксперты считают, что компания Дерипаски может зарегистрироваться во внутренних российских офшорах. Правительство хочет создать такие в Приморском крае и Калининграде.
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