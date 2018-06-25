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    En+ Дерипаски подумывает о смене «прописки» на российскую. Дерипаска, компании, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВEn+ Дерипаски подумывает о смене «прописки» на российскую

    En+ Дерипаски подумывает о смене «прописки» на российскую

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    En+ Дерипаски подумывает о смене «прописки» на российскую

    En+ Дерипаски подумывает о смене «прописки» на российскую

      Компания En+ Олега Дерипаски может прописаться в России. Об этом пишет газета «Ведомости».

      Пока группа, которая объединяет активы бизнесмена в металлургии, энергетике и горнодобыче, зарегистрирована на острове Джерси — это британская юрисдикция.

      Как отмечают юристы, смена прописки En+ может быть одним из условий получения поддержки от российских властей. В апреле компания попала под санкции США, после чего попросила у российского правительства льготы на десятки миллиардов рублей.

      Эксперты считают, что компания Дерипаски может зарегистрироваться во внутренних российских офшорах. Правительство хочет создать такие в Приморском крае и Калининграде.

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