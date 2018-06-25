Россиянки называют новорожденных в честь игроков сборной

Футбольные страсти бушуют сейчас не только на стадионах и в
фан-зонах, но и во вроде бы не очень подходящих для этого местах. В Самаре, например, из-за чемпионата изменили расписание работы загса, а в Сочи смягчили строгие правила пребывания в роддоме. Роженицам разрешили брать с собой спортивную символику и громко болеть во время трансляции матчей, что немедленно отразилось на именах новорожденных.
В сочинском перинатальном центре больны футболом. Анжела несколько часов назад родила сына. Когда врачи сказали, что с малышом все в порядке, первое, о чем попросила молодая мама, — чтобы ее успели перевести до начала матча Уругвай — Россия из реанимации в общую палату.
Анжела Ангелова: «Точно Артём будет. Будущий футболист».
С начала чемпионата мира по футболу в сочинском перинатальном центре родилось рекордное количество двойняшек: шесть пар — это полноценная футбольная команда с тренером.
Наталья с мужем должны были идти на матч Германия — Швеция. Но раньше стартового свистка начались схватки. Говорят, уже выходили из дома, чтобы ехать на стадион. Поэтому в роддом их привезли с российским триколором, дудками и выученными кричалками. А на финальных минутах встречи, которая проходила на стадионе «Фишт», у семьи Снегирёвых появились Матвей и Вера.
Сегодня, в будний день, в понедельник в Самаре для болельщиков открыли загс. Евгений и Анна очень хотели расписаться именно сегодня. В день матча Уругвай — Россия. Дело в том, что, во-первых, оба — болельщики, во-вторых, познакомились молодые айтишники в Монтевидео. В Уругвае оба были в командировке. Там же влюбились. По словам Анны, будущий муж ухаживал красиво. И через 10 дней сделал предложение. Согласилась не раздумывая.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Пикулина.
Анжела Ангелова: «Точно Артём будет. Будущий футболист».
С начала чемпионата мира по футболу в сочинском перинатальном центре родилось рекордное количество двойняшек: шесть пар — это полноценная футбольная команда с тренером.
Наталья с мужем должны были идти на матч Германия — Швеция. Но раньше стартового свистка начались схватки. Говорят, уже выходили из дома, чтобы ехать на стадион. Поэтому в роддом их привезли с российским триколором, дудками и выученными кричалками. А на финальных минутах встречи, которая проходила на стадионе «Фишт», у семьи Снегирёвых появились Матвей и Вера.
Сегодня, в будний день, в понедельник в Самаре для болельщиков открыли загс. Евгений и Анна очень хотели расписаться именно сегодня. В день матча Уругвай — Россия. Дело в том, что, во-первых, оба — болельщики, во-вторых, познакомились молодые айтишники в Монтевидео. В Уругвае оба были в командировке. Там же влюбились. По словам Анны, будущий муж ухаживал красиво. И через 10 дней сделал предложение. Согласилась не раздумывая.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Пикулина.
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