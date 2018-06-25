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    Систему вентиляции в московском метро обновят к 2020 году. метро, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСистему вентиляции в московском метро обновят к 2020 году

    Систему вентиляции в московском метро обновят к 2020 году

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    Систему вентиляции в московском метро обновят к 2020 году

    Систему вентиляции в московском метро обновят к 2020 году

      Через два года в московском метро планируют полностью обновить систему вентиляции. Постепенная замена аппаратуры идет уже почти 15 лет. Благодаря новой технике приток свежего воздуха на станциях и в тоннелях уже увеличился на треть.

      Как сообщил первый заместитель начальника столичного метро Дмитрий Дощатов, полной замене подлежит еще 171 вентилятор в 95 шахтах.

      Дмитрий Дощатов: «Московский метрополитен реализует масштабную программу по модернизации систем вентиляции. Она рассчитана на 2004–2020 годы. Замене подлежат агрегаты, которые проработали значительный срок и технически устарели».

      По его словам, за 14 лет плановой работы на текущий момент уже обновлены 517 агрегатов в 270 шахтах метро. Дощатов подчеркнул, что новые устанавливаемые вентиляторы надежнее, экономичнее прежних и обладают улучшенными аэродинамическими характеристиками. Они отвечают всем современным техническим требованиям.

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