Систему вентиляции в московском метро обновят к 2020 году

Через два года в московском метро планируют полностью обновить систему вентиляции. Постепенная замена аппаратуры идет уже почти 15 лет. Благодаря новой технике приток свежего воздуха на станциях и в тоннелях уже увеличился на треть.

78 метро

Москва

Как сообщил первый заместитель начальника столичного метро Дмитрий Дощатов, полной замене подлежит еще 171 вентилятор в 95 шахтах.



Дмитрий Дощатов: «Московский метрополитен реализует масштабную программу по модернизации систем вентиляции. Она рассчитана на 2004–2020 годы. Замене подлежат агрегаты, которые проработали значительный срок и технически устарели».



По его словам, за 14 лет плановой работы на текущий момент уже обновлены 517 агрегатов в 270 шахтах метро. Дощатов подчеркнул, что новые устанавливаемые вентиляторы надежнее, экономичнее прежних и обладают улучшенными аэродинамическими характеристиками. Они отвечают всем современным техническим требованиям.