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    Цивилёв рассказал Путину о планируемом экономическом рывке в Кузбассе. губернаторы, Кемеровская область, Путин, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦивилёв рассказал Путину о планируемом экономическом рывке в Кузбассе

    Цивилёв рассказал Путину о планируемом экономическом рывке в Кузбассе

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    Цивилёв рассказал Путину о планируемом экономическом рывке в Кузбассе

    Цивилёв рассказал Путину о планируемом экономическом рывке в Кузбассе

      Сразу несколько крупных культурных и социальных проектов планируется реализовать в Кемеровской области. О развитии региона сегодня говорили в Кремле Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Цивилёв.

      На должность врио главы Кузбасса Сергей Цивилёв был назначен три месяца назад. Президент поинтересовался, какие вопросы планируется решать в ближайшее время.

      Владимир Путин, президент РФ: «Время небольшое, тем не менее, уже наверняка есть общее представление о том, какие проблемы являются первоочередными. Давайте с них начнем».

      Сергей Цивилёв, врио губернатор Кемеровской области: «Конечно, это повышение уровня жизни граждан. Мы ставим перед собой задачу существенного увеличения: на 30% повышение заработной платы, увеличение продолжительности жизни на два года, делаем программу социально-экономического развития. Рывок именно на 2018–2019 годы, пока высокие цены на уголь и металлы».

      Цивилёв также указал на некоторые проблемы, которые невозможно решить без помощи государства. Это реконструкция аэропорта и создание сибирского культурного кластера в Кемерове, а также завершение строительства больницы в Междуреченске. Владимир Путин заверил, что средства из федерального бюджета будут выделены, но отметил, что местные власти должны со своей стороны также выполнять все обязательства.

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