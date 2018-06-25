Для владельцев карты «Тройка» запустили программу лояльности

Для владельцев проездного «Тройка» запустили программу лояльности, которую город анонсировал еще в прошлом году. К ней подключены уже более 5 тысяч торговых точек крупных сетей как магазинов, так и общепита.
Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе столичного метрополитена, для участия в программе лояльности владельцам «Троек» необходимо их зарегистрировать на сайте www.gorodtroika.ru или в мобильном приложении «Город». Для регистрации понадобится номер карты — он указан на оборотной стороне проездного, фамилию, имя и отчество, дату рождения, номер телефона, адрес электронной почты.
После регистрации надо будет предъявлять карту не только проходя через турникеты, но и совершая покупки у партнеров. На карту станут начислять бонусы.
Роман Латыпов, представитель Московского метрополитена: «Накопленные бонусы можно использовать для пополнения тарифа „Кошелек“ на карте „Тройка“, при этом один бонус равен одному рублю. Цель — создать такие условия для пассажиров, чтобы пользоваться городским транспортом было не только удобно, но еще и выгодно».
Бонусы можно будет использовать для оплаты проезда после того, как их число превысит 100. Зачислить на счет электронного кошелька их можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении. Затем средства надо активировать, приложив карту к желтому валидатороу. Владельцы смартфонов на базе Android смогут это сделать прямо у себя в телефоне в приложении «Метро Москвы».
После регистрации надо будет предъявлять карту не только проходя через турникеты, но и совершая покупки у партнеров. На карту станут начислять бонусы.
Роман Латыпов, представитель Московского метрополитена: «Накопленные бонусы можно использовать для пополнения тарифа „Кошелек“ на карте „Тройка“, при этом один бонус равен одному рублю. Цель — создать такие условия для пассажиров, чтобы пользоваться городским транспортом было не только удобно, но еще и выгодно».
Бонусы можно будет использовать для оплаты проезда после того, как их число превысит 100. Зачислить на счет электронного кошелька их можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении. Затем средства надо активировать, приложив карту к желтому валидатороу. Владельцы смартфонов на базе Android смогут это сделать прямо у себя в телефоне в приложении «Метро Москвы».
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