Путин предоставил российское гражданство раненной в Сирии украинке

Владимир Путин предоставил российское гражданство украинке Ирине Баракат, обратившейся к нему во время прямой линии.
Баракат обратилась к президенту из Военной медицинской академии Санкт-Петербурга, где проходила лечение от ранения, полученного в сирийском Алеппо. Уроженка Одессы рассказала, что переехала в Сирию, выйдя замуж за гражданина этой страны, а во время боевых действий в Алеппо работала переводчиком. В 2016 году в результате разрыва снаряда она лишилась ноги и кисти руки и оказалась в ВМА. Однако, являясь гражданкой Украины, она не может ни получить бесплатно протезы, ни перевезти из Сирии в Россию семью.
Ирина попросила президента о содействии, и спустя полмесяца Путин подписал указ о предоставлении ей российского гражданства.
Указ президента РФ: «Принять в гражданство РФ Баракат Ирину Арнольдовну, родившуюся 29 сентября 1980 года на Украине».
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в свою очередь пообещал помочь семье Ирины Баракат разместиться в городе на время ее восстановления.
Ирина попросила президента о содействии, и спустя полмесяца Путин подписал указ о предоставлении ей российского гражданства.
Указ президента РФ: «Принять в гражданство РФ Баракат Ирину Арнольдовну, родившуюся 29 сентября 1980 года на Украине».
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в свою очередь пообещал помочь семье Ирины Баракат разместиться в городе на время ее восстановления.
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