Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем

Попытка атаковать позиции ополченцев самопровозглашенной ДНР закончились для киевских силовиков неудачей.

Вооруженные силы Украины перешли в наступление под Мариуполем в воскресенье. Представители ДНР отразили атаку. Свидетелем завязавшегося боя стал сотрудник ОБСЕ.



Даниил Безсонов, глава пресс-службы вооруженных сил ДНР: «Вчера во время присутствия в районе села Гнутово специального представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика около 13:30 ВСУ выдвинулись группой в составе 10–12 человек в направлении наших позиций. Украинские террористы не смогли скрытно подойти, попали в ловушку и понесли потери: ранены трое боевиков».



По его словам, украинские силовики бежали в направлении подконтрольного Киеву населенного пункта Водяное, «бросив свое оружие и трех раненых на поле боя».