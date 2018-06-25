    Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем

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    Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем

    Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем

    Попытка атаковать позиции ополченцев самопровозглашенной ДНР закончились для киевских силовиков неудачей.

    Вооруженные силы Украины перешли в наступление под Мариуполем в воскресенье. Представители ДНР отразили атаку. Свидетелем завязавшегося боя стал сотрудник ОБСЕ.

    Даниил Безсонов, глава пресс-службы вооруженных сил ДНР: «Вчера во время присутствия в районе села Гнутово специального представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика около 13:30 ВСУ выдвинулись группой в составе 10–12 человек в направлении наших позиций. Украинские террористы не смогли скрытно подойти, попали в ловушку и понесли потери: ранены трое боевиков».

    По его словам, украинские силовики бежали в направлении подконтрольного Киеву населенного пункта Водяное, «бросив свое оружие и трех раненых на поле боя».

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