В Совфеде выступили против автоматического списания штрафов

Введение автоматического списания штрафов за нарушение ПДД недопустимо, это ухудшит положение граждан и нарушит их конституционное право на защиту, заявила зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева.
Ранее газета «Известия» сообщила, что поправки к готовящемуся ко второму чтению в Госдуме правительственному законопроекту предусматривают, что штрафы менее 3 тысяч рублей за нарушение ПДД будут взиматься автоматически и без возбуждения исполнительного производства, банки будут списывать деньги со счета должника через два дня после получения уведомления от ФССП. В дальнейшем алгоритм могут распространить и на другие виды взысканий.
Как заявила РИА Новости Афанасьева, «такая норма крайне несправедлива, она ухудшает положение любого гражданина и нарушает его конституционное право на защиту». Она напомнила, что в настоящее время, если нарушитель ПДД оплачивает штраф в течение двух недель после его назначения, то он получает право на скидку в 50%.
Елена Афанасьева: «Существующая система нормальна, адекватна и сбалансирована — две недели на погашение. Мы все работаем как лошади, и у нас не всегда есть возможность оплатить штраф в течение двух суток».
Помимо этого, подчеркнула зампред, автоматическое списание штрафа с банковского счета лишает граждан возможности опротестовать штраф, который мог быть выписан незаконно.
Елена Афанасьева: «Такие поправки предполагают, что мы становимся полицейским государством. Я понимаю, что нужно пополнять казну, но делать это надо разумно».
Как заявила РИА Новости Афанасьева, «такая норма крайне несправедлива, она ухудшает положение любого гражданина и нарушает его конституционное право на защиту». Она напомнила, что в настоящее время, если нарушитель ПДД оплачивает штраф в течение двух недель после его назначения, то он получает право на скидку в 50%.
Елена Афанасьева: «Существующая система нормальна, адекватна и сбалансирована — две недели на погашение. Мы все работаем как лошади, и у нас не всегда есть возможность оплатить штраф в течение двух суток».
Помимо этого, подчеркнула зампред, автоматическое списание штрафа с банковского счета лишает граждан возможности опротестовать штраф, который мог быть выписан незаконно.
Елена Афанасьева: «Такие поправки предполагают, что мы становимся полицейским государством. Я понимаю, что нужно пополнять казну, но делать это надо разумно».
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