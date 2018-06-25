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    Немецкий юрист переплыл ледяной Кандалакшский залив за 18 часов. Мурманская область, плавание, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНемецкий юрист переплыл ледяной Кандалакшский залив за 18 часов

    Немецкий юрист переплыл ледяной Кандалакшский залив за 18 часов

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    Немецкий юрист переплыл ледяной Кандалакшский залив за 18 часов

    Немецкий юрист переплыл ледяной Кандалакшский залив за 18 часов

      Немецкий юрист Фальк Тишендорф пересек Кандалакшский залив вплавь. Несмотря на то, что на календаре лето, температура воды там редко поднимается выше 10 градусов. Врачи и спасатели были категорически против, однако Фальк все-таки нырнул.

      Юрист Фальк Тишендорф мог бы болеть за свою сборную на стадионе, а вместо этого решил окунуться с головой в экстрим, да еще и за полярным кругом. Подбил друзей и приехал в Мурманскую область к Кандалакшскому заливу, чтобы пересечь его вплавь. Это 60 километров и долгие часы в ледяной воде. Врачи и спасатели, не сумев отговорить Тишендорфа, вызвались сопровождать его во время заплыва.

      Не успел Фальк Тишендорф толком от берега отплыть, как пошел проливной дождь. Но немец — не робкого десятка — не стал подниматься на борт спасательного судна. Как сам говорит, потому что больше 10 лет работает в России, объездил почти всю страну, переплыл Лену, Волгу, Обь и Енисей и знал, каких сюрпризов ждать от погоды.

      Подготовкой Тишендорфа занималась пловчиха Александра Вирясова. Ей единственной удалось уговорить бесстрашного немца несколько раз выйти из воды, чтобы выпить энергетик.

      Александра Вирясова: «Вода, когда мы начинали, была 8 градусов, потом 6,2, а когда финишировали, была 7 градусов. Чтобы не было переохлаждения, нам приходилось отпаивать его горячим изотоником».

      Во время сильного ночного шторма немцу даже удалось поспать в каюте. Правда, всего 20 минут. Потом ветер, который дул со скоростью 18 м/с, успокоился, и экстремал смог продолжить свое приключение.

      К противоположному берегу Тишендорф приплыл раньше, чем задумывал. В воде он провел 18 часов. Теперь экстремал планирует замахнуться на самое глубокое озеро — Байкал.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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