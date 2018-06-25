Вдова упавшего в водопад туриста винит в его гибели сотрудников карельского заповедника

Найдено тело туриста, который сорвался в водопад Кивач в Карелии. По факту гибели мужчины начал проверку Следственный комитет. Обстоятельства трагедии действительно шокируют. Роман Калинков упал в воду на глазах у беременной жены. Причем попал в самое жерло водопада, и шансов выбраться, как говорят спасатели, у него не было.
Провести отпуск в Карелии Калинковы планировали еще год назад. За детьми согласились присмотреть родители. А они, наконец-то, смогли уединиться. В «Кивач» — тот самый заповедник, где случилось несчастье, супруги попали случайно. Рекламную листовку им вручили во время прогулки по городу. Вместе они поднялись на смотровую площадку, к водопаду. Роман поскользнулся и сорвался в реку. Как жить дальше и как объяснить маленьким сыновьям, что папы больше нет, Настя не знает.
Анастасия Калинкова: «Он упал между двумя порогами. Он, по сути, в воду съехал. На ровной поверхности. Он цеплялся за камни, его несло течением, он пытался плыть. Если бы там был человек с рацией, веревки, его бы можно было спасти. Все люди стояли руки тянули, а что люди сделают голыми руками?»
Больно ей и от того, что сразу после ЧП руководство заповедника вместо помощи и сочувствия поспешило обвинить в несчастном случае самих туристов: мол, Роман якобы перелез через ограждение, чтобы сделать селфи. Но Анастасия уверяет: они не нарушали правила. Возле водопада не было ни забора, ни предупреждающих знаков. Очевидец Юрий Виливальди (он с супругой был на том же самом месте) говорит: система охраны в заповеднике, мягко говоря, несовершенна. А по словам директора парка, территория огорожена, к каждому туристу надзирателя не приставишь.
Сергей Кожевников, директор заповедника «Кивач»: «Там у нас есть обустроенная площадка для осмотра самого водопада. Даже если они куда-то ушли, где нет ограждений, там понятное дело, что ограждения не будут стоять, там они не должны находиться».
По заявлению вдовы, следователи уже несколько раз выезжали в «Кивач». Осматривали территорию, общались с персоналом и очевидцами. Со слов туристов, этот случай с гибелью отдыхающего в заповеднике — далеко не первый.
Анастасия Калинкова: «Он упал между двумя порогами. Он, по сути, в воду съехал. На ровной поверхности. Он цеплялся за камни, его несло течением, он пытался плыть. Если бы там был человек с рацией, веревки, его бы можно было спасти. Все люди стояли руки тянули, а что люди сделают голыми руками?»
Больно ей и от того, что сразу после ЧП руководство заповедника вместо помощи и сочувствия поспешило обвинить в несчастном случае самих туристов: мол, Роман якобы перелез через ограждение, чтобы сделать селфи. Но Анастасия уверяет: они не нарушали правила. Возле водопада не было ни забора, ни предупреждающих знаков. Очевидец Юрий Виливальди (он с супругой был на том же самом месте) говорит: система охраны в заповеднике, мягко говоря, несовершенна. А по словам директора парка, территория огорожена, к каждому туристу надзирателя не приставишь.
Сергей Кожевников, директор заповедника «Кивач»: «Там у нас есть обустроенная площадка для осмотра самого водопада. Даже если они куда-то ушли, где нет ограждений, там понятное дело, что ограждения не будут стоять, там они не должны находиться».
По заявлению вдовы, следователи уже несколько раз выезжали в «Кивач». Осматривали территорию, общались с персоналом и очевидцами. Со слов туристов, этот случай с гибелью отдыхающего в заповеднике — далеко не первый.
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