Назвавшийся прокурором мужчина напал на инспекторов по маломерным судам: видео

Любительские кадры, снятые очевидцами в Новосибирской области, наверняка заинтересует местных прокуроров. Там человек, который представился их коллегой, атаковал инспекторов по маломерным судам, которые остановили катер и заставили пассажиров сойти на берег. Компания была нетрезвая, на судне находились маленькие дети. Отдыхающие пустили в ход кулаки и сыпали угрозами.

Камеру мобильного телефона включили, когда судно с пьяной компанией уже причалило к берегу. Разобраться, с чего все началось, в потоке нецензурной лексики удалось не сразу.



Судя по всему, инспектор ГИМС сделал замечание подвыпившей компании: мол, не дело выходить на воду без спасжилетов. Впрочем, заботы о своей безопасности отдыхающие явно не оценили. На этом их словесные аргументы и закончились. В ход пошли кулаки и не только.



На записи слышно, как один из подвыпивших мужчин кричит, что является прокурором района. Таким образом, он, видимо, пытался объяснить, что таким людям, как он, портить отдых — неимоверная дерзость.



Инспектор в свою очередь поспешил напомнить, что находится при исполнении, а нарушителям следовало бы прислушаться к его словам. Но возмущенную компанию уже ничто не могло остановить. Завязалась потасовка.



Разбираться в причинах конфликта теперь придется стражам порядка. Вероятно, инцидентом на реке заинтересуются не только сотрудники СК на транспорте. Новосибирские прокуроры наверняка тоже просмотрят видео, чтобы понять, был ли на самом деле среди нападавших их коллега.