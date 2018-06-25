    Двое детей погибли в перегретом автомобиле в Ростове-на-Дону

    1 комментарий

    Двое детей погибли в перегретом автомобиле в Ростове-на-Дону

    Двое детей погибли в перегретом автомобиле в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>

    Двое детей — трех и полутора лет — погибли в салоне автомобиля в Ростове-на-Дону, предварительно, из-за перегрева, возбуждено уголовное дело.

    Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, инцидент произошел еще 23 июня. По данным следствия, трое детей 13, 3 и 1,6 лет несколько часов находились одни без присмотра родителей у себя дома.

    Из сообщения СУ СК по Ростовской области: «По возвращении домой родители обнаружили в своем автомобиле, припаркованном во дворе дома, двоих своих детей 3 и 1,6 года без признаков жизни. Их 13-летняя дочь спала в доме».

    По данным следствия, «предположительной причиной смерти детей является гипертермия» (перегрев организма). Следователем назначено проведение необходимых экспертиз. Возбуждено уголовное дело.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru