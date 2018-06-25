Двое детей погибли в перегретом автомобиле в Ростове-на-Дону

Двое детей — трех и полутора лет — погибли в салоне автомобиля в Ростове-на-Дону , предварительно, из-за перегрева, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, инцидент произошел еще 23 июня. По данным следствия, трое детей 13, 3 и 1,6 лет несколько часов находились одни без присмотра родителей у себя дома.



Из сообщения СУ СК по Ростовской области: «По возвращении домой родители обнаружили в своем автомобиле, припаркованном во дворе дома, двоих своих детей 3 и 1,6 года без признаков жизни. Их 13-летняя дочь спала в доме».



По данным следствия, «предположительной причиной смерти детей является гипертермия» (перегрев организма). Следователем назначено проведение необходимых экспертиз. Возбуждено уголовное дело.